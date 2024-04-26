مثلث تنمية "مطروح العلمين سيوة" يوفر الآلاف من فرص العمل.. فيديو

أكد الدكتور آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنَّ المشروع ليس طريق عادي إنما «حلم من أحلام مصر تحقق في الجمهورية الجديدة».



وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «الأولى المصرية»، أنَّ مثلث التنمية «مطروح سيوة» والعلمين قادر على استيعاب آلاف من فرص العمل وبالتالي اهتمام الدولة بهذا الموقع نظراً للكنوز والمكاسب الاقتصادية العديدة سواء سياحة أو تصنيع وتصدير.



وتابع: «طريق مطروح سيوة بطول 300 كيلو متر ويصل بين مطروح وسيوة بعدد 3 حارات خرسانة مقسم إلى 6 قطاعات لسرعة العمل مع استهداف تسريع العمل بالقطاع الثالث، والطريق يعمل حالياً وتكلفته الاستثمارية تبلغ 420 مليون جنيه».



