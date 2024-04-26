تريليون جنيه.. أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين، حيث تجاوز حجم الاستثمارات فيها 400 مليار جنيه، ومتوقع أن تصل لـ تريليون جنيه خلال الفترة القادمة.

وأضاف “عنبر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن القطاعات التي تم استهدافها في تنمية سيناء ساعدت بشكلا كبير في ربط هذه المنطقة بالوادي مما جعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.

وتابع الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة لم تنفق في سيناء تكلفة باهظة فقط وإنما كانت التكلفة أيضًا أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.