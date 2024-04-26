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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الاحتلال وغياب أفق التسوية وراء تصاعد المواجهات الدمـ وية في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر أدركت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي وتنفيذ مخطط خبيث قديم وهو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

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وأضاف “أحمد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن استمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية هو السبب الأساسي في استمرار المواجهات الدموية التي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين.
 

وأوضح  الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية أن مخاطر التصعيد كبيرة للغاية ليست فقط على الفلسطينيين ولكن أيضًا على المنطقة بأكملها.
 

غزة قطاع غزة مصر الاحتلال إكسترا نيوز الفلسطينيين

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