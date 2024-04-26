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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طلعت عبد القوي: الحوار الوطني تلقى دعما كبيرا من الرئيس السيسي|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهم إنجازات الحوار الوطني هو خلق لغة جديدة في المجتمع وهي الحوار، متابعًا أن الحوار الوطني استطاع تجميع كافة أطياف المجتمع على طاولة واحدة.
 

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تناول كافة المحاور

وأضاف “عبد القوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني تناول كافة المحاور والجوانب التي تهم الشارع المصري وجاء على رأسها الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
 

وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الحوار الوطني تلقى دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أعطى كبيرة للحوار الوطني، حيث سيتم تنفيذ أية توصيات تخرج عن الحوار الوطني وإرسالها للجهات المعنية.

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