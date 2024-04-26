الطلاب المؤيدون لـ غزة يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومبيا الأمريكية|شاهد

أظهرت لقطات جوية اعتصام الطلاب في حرم جامعة كولومبيا. ويدعو الطلاب إلى فصل الجامعات عن أي شركات تدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية ضد غزة.

وقد تم تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات من قبل ائتلافات من المجموعات الطلابية، التي تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير، رغم أن الطلاب يقولون إنهم يستلهمون من أقرانهم في الجامعات الأخرى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكذلك بدأ الطلاب المناصرون للفلسطينيين في جامعة نورث وسترن بالقرب من شيكاغو بإقامة مخيم في الحرم الجامعي يوم الخميس، وقام الطلاب بنصب الخيام ووضعوا لافتات على مرج ديرينج.

