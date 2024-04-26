الرئيسان التونسي والفرنسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة

أكد الرئيسان التونسي قيس سعيد والفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت الرئاسة التونسية -في بيان أمس /الخميس/- أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحثا خلاله عددًا من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.



وقال قيس سعيد إن "تونس تريد أن تتعامل مع كل الشركاء الندّ للندّ وأن تقارب كل الملفات مقاربة جديدة قوامها مصالح مشتركة وقيم إنسانية جديدة مشتركة بدورها".



وأشار إلى موجات الهجرة غير الشرعية التي تزداد تفاقما يومًا بعد يوم، لافتا إلى توافد عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الذي بات أمرًا غير طبيعي، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الأوضاع (شبكات التجارة بالبشر وبأعضائهم) ولا تقبل تونس بأن يستقروا بها، وهو أمر غير مقبول فضلا عن أنه مشبوه.

