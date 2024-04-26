عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القبض على أهم شبكة تزوير عملات معدنية في إسبانيا|شاهد

صدى البلد

تمكنت الشرطة الإسبانية  في عملية مشتركة مع شرطة كاتالونيا واليوروبول، من تفكيك أكبر ورشة لتزوير العملات المعدنية في إسبانيا.

وتختص الشبكة بتزوير العملة المعدنية من فئة 2 يورو. وأدت العملية الأمنية إلى اعتقال 10 أشخاص منذ بداية التحقيق وتفكيك ورشة تصنيع داخل مستودع يقع في توليدو، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويُعتقد أن المجموعة جاءت من الصين، وقد أدخلت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف قطعة نقدية مزيفة في السوق الإسبانية وما يقرب من 400 ألف قطعة في بقية أوروبا.

ونجاح العملية المشتركة أتى بعد جهود كبيرة بدأت منذ عام 2018، واجهتها صعوبات بالغة في تعقب العملات المزيفة ومسك ورش التصنيع التي صممت بطريقة يصعب تتبعها لسهولة وسرعة نقلها من مكان إلى آخر.
 

اسبانيا العملات المعدنية يورونيوز العملات المزيفة صدى البلد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

6000 جنيه أقل واحد| مفاجأة سارة تنتظر 8 ملايين عامل بالقطاع الخاص خلال أيام

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

نداء عاجل من التعاون الإسلامي بعد تقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن "الأونروا"

بفستان أنيق… ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها| شاهد

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم فهمي يوجه رسالة لهشام ماجد فى عيد ميلاده

بأقل التكاليف .. طريقة عمل كيكة الجبنة

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

بتصميم أنيق وميزات عصرية.. هاتف Reno Oppo Reno 11 5G

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ