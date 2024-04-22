إسبانيا تبحث مع قطر وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إنه بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق الرهائن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودعا خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، اليوم الإثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وزيادة المساعدات للمدنيين.

وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الإسباني، بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن 27 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب، مضيفًا: 7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني.

وأفاد ألباريس : دعونا لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين، ونطالب جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف.

وأضاف الوزير الإسباني: نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، وأوقفنا منذ 7 أكتوبر جميع تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بدور دولة قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق.

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع يان أسيلبورن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي، الذي عقد في لوكسمبورج.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.