4 محاور|كيف حافظت مصر على حقوق الملكية الفكرية؟

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن استراتيجية الملكية الفكرية بمثابة خطة طويلة المدى لإعادة النظر مرة أخرى لمكون الملكية الفكرية في مصر، حيث تركز في مضمونها على 4 محاور رئيسية.



خطة طويلة المدى

وتابع “جاد الله” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن المحور الأول هو رفع الوعي والثاني هو حوكمة الملكية الفكرية من خلال تجميع كافة الكيانات المعنية بتسجيل الملكية الفكرية.



واستطرد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان أن المحور الثالث خاص بالبنية والبيئة التشريعية وهي إعادة النظر مرة أخرى في التشريعات التي تخص حماية حقوق الملكية الفكرية، أما الرابع والأخير هو المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس للدولة عربية يولي اهتماما بحقوق الملكية الفكرية.