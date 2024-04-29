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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو دائما ما يتصرف بأنه فوق أي قانون.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال نهاد أبو غوش، باحث في الشأن الإسرائيلي، إن الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو، تعيد الانقسامات السياسية في إسرائيل، ودليل على حالة التذبذب الذي يعيشه الشارع الإسرائيلي.

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وأشار "أبو غوش"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، إلى أن اتهامات الجنائية الدولية طالت بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب.

ونوه الباحث في الشأن الإسرائيلي، بأن صدور حكم الجنائية الدولية قد يجمد مبيعات السلاح لإسرائيل، وهي خطوة فعالة في التصدي لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة وبنيامين نتنياهو.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تصرفت في أزمة قطاع غزة، باعتبارها فوق القانون الدولي، كما أن بنيامين نتنياهو دائمًا ما يتصرف بأنه فوق أي قانون ومواثيق.
 

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