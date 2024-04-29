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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار على سانت كاترين ورفع حالة الطوارئ بعد توقعات بحدوث سيول

سيل يسقط من الجبل
سيل يسقط من الجبل

تعرضت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، لسقوط أمطار متوسطة بعد تعرضها لرياح شديدة وسحب غطت سماء المدينة بالكامل،  وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية.


وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت لتقلبات جوية مفاجأة، ورياح شديدة، وتلبت السماء بالغيوم أعقبها تساقط أمطار متوسطة على المدينة استمرت لمدة 45 دقيقة، وهذه الأمطار أسفرت عن تجمعات بسيطة للمياه في بعض الطرق.


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وأكد أنه جرى رصد فرق لمتابعة تطهير مجرى ومخرات السيول، وإزالة الأحجار من أمام السدود و البحيرات الصناعية التي جرى إقامتها ضمن أعمال الحماية من السبول.


وأكد أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة أنه يوجد تجمعات مياه من قمة الجبال بمنطقة الأربعين كونت سيل خفيف سار في مجراه الطبيعي،  وجرى دعم المدينة ببمعدات وسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.
وأشار إلى أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر حركة المرور بالأمطار.

 

السيول بسانت كاترين

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جنوب سيناء سانت كاترين امطار سيول غيوم

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