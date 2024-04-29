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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاده.. قصة حبس هاني شنودة بسبب الإخوان الإرهابية

هاني شنودة
هاني شنودة

يحتفل اليوم الإثنين 29 أبريل، الموسيقار الكبير هاني شنودة، بعيد ميلاده الـ 81، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، وهو أحد أبرز الموسيقيين المعاصرين.

 

حياة هاني شنودة 

ولد هاني شنودة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتخرج من كلية الموسيقى عام 1966، وأسس فرقة المصريين الموسيقية، واكتشف العديد من المواهب والنجوم وساهم في صناعتهم، أبرزهم الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير.

 

هاني شنودة وحبسه بسبب الإخوان

وقبل 3 سنوات كشف الموسيقار الكبير هانى شنودة عن سر حبسه فى عام 66 بسبب جماعة الاخوان الإرهابية وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى اكس تويتر سابقا.

وقال هانى شنودة في تغريدته عبر موقع اكس تويتر سابقا: «نسيت أقولكم حاجة مهمة في تاريخي.. تم حبسى عام 66 على اعتبار أنني عضو جماعة الإخوان المسلمين ببساطة وقتها لم يعنى للمسؤولين إن اسم شنودة هو اسم قبطى».

 

أحدث تصريحات هاني شنودة

وكان كشف الموسيقار هانى شنودة عن ثلاثة عناصر رئيسية كانت السبب فى وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة.

وقال هانى شنودة فى تصريح خاص لصدى البلد: وجدت نفسى أمام ثلاثة عناصر مهمة فى هذا العمل حتى أتمكن من التعبير عنهم بالموسيقى، الأول أن بطل العمل مريض بالتوحد، وهذا المرض به كثير من التفاصيل، وكنت حريصا على المعرفة به، أما العنصر الثانى وهو تحد بالنسبة لى، حيث من المعروف عن طه دسوقى أنه كوميديان، وعندما يقدم دورا مثل مريض التوحد، وهى شخصية جادة كان أمرا صعبا بالنسبة لى، أما الثالث كيف يمكن التعبير عن هذه الشخصية الصعبة، ولذلك استعنت بمطربة سوبرانو كآلة وسط الأوركسترا حتى يمنح للموسيقى عمق إنسانى، ويعبر عن حالة مريض التوحد المليئية بتفاصيل كثيرة منها الابتعاد عن الضوضاء، والذكاء الحاد، عدم الاتزان فى بعض الأمور، وكانت هذه العوامل مثلت حيرة بالنسبة لى حتى وصلنا الى المراد.

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