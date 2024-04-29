عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: نتنياهو لا يريد سلاما بل إبقاء السيطرة الاحتلالية على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال جهاد حرب المحلل السياسي، إنّ المبادرة المصرية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هامة للغاية، لافتًا أن الصراع داخل مجلس الحرب الإسرائيلي « كابينيت»، سيؤثر على مبادرة التهدئة لأن نتنياهو حتى الأن لم يُقدم موقفًا واضحًا بالموافقة أو الرفض للمبادرة القائمة.

txt

باحث بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو دائما ما يتصرف بأنه فوق أي قانون.. فيديو

txt

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

مبادرة التهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني


وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال، لبرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل عادة ما تنازلات في الوقت الذي تضع العراقيل في التفاصيل الدقيقة، فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق يتعلق بالهدنة، مشيدًا بالجهود المصرية العظيمة للوصول إلى اتفاق لحل القضية.

 

رد الحكومة الإسرائيلية على مبادرة التهدئة


وتابع المحلل السياسي، أنّ حركة حماس وفقًا لتصريحاتها صباح اليوم، أكدت أن المبادرة المصرية للوصول إلى هدنة فلسطينية، جيدة، مواصلًا أنّ الفلسطينينون يترقبون طريقة رد الحكومة الإسرائيلية على هذه المبادرة كذلك رد حركة حماس ايضا، مؤكدا أن نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على قطاع غزة والضفة الغربية.
 

نتنياهو الاسري الاسرائيليين إسرائيل الجهود المصرية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

ترشيحاتنا

جامعة كولومبيا تمهل المعتصمين حتى 2 ظهرا وتحذير مما قد يلحق بهم

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم

سيراميكا كليوباترا يتقدم على فاركو في الشوط الأول بهدف نظيف

تهديد رسمي من «فيفا» و«يويفا» لإسبانيا بتجميد النشاط الرياضي.. اعرف السبب

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة المروحة.. السبب في احتلال فرنسا للجزائر.. ما القصة؟

نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

ذهبي لامع.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان جذاب

فيديو

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ