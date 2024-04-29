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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى سارة بأسعار الذهب تحدث لأول مرة منذ 2022.. فيديو

الذهب
الذهب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" لأول مرة منذ 2022.. أسعار الذهب في مصر أقل من مثيلاتها عالميًّا: فرق 60 جنيهًا في الجرام".

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تحذير عاجل من الأرصاد | ومفاجأة أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

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أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار.. حالة الطقس اليوم.. فيديو

وجاء في التقرير أن أسعار الذهب المحلية لأول مرة تسجل انخفاضات كبيرة بهذا الشكل منذ عام 2022، عن أسعار الذهب العالمية،  وذلك بعد فترة كبيرة كان الذهب محليًا، أغلى من الأسعار العالمية بسبب شح الدولار بمصر.

وكشف التقرير أن أسعار الذهب تراجعت الأسبوع الماضي في مصر 4.8%، في حين تراجعت عالميًا بنسبة 2.3% فقط.

 

وفي وقت سابق استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 29 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب سجل اليوم الأثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

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