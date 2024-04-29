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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس الأمن: وقف إطلاق النار في غزة غير مطروح حاليا.. فيديو

غزة
غزة

قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة، إنّه لابد من احترام قرارات مجلس الأمن، مشددةً على وجود قرارات لم تنفذ بشكل ملائم، معترفة بأن تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس أمرا يسيرا.

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وأضافت فرايزر، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لا ندرس أي قرار الآن لوقف إطلاق النار في غزة، لكن يجب الوضع في الحسبان أن القرار 2728 كان وقف إطلاق النار في شهر رمضان وانتهى الشهر".

 

وتابعت الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة: "الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية كبيرة، وكانت هناك إجراءات كثيرة، وبخاصة في ظل رئاسة مالطا لمجلس الأمن، وتطلب هذا الأمر الكثير من الجهود على المستوى السياسي، وهناك تعاطف كبير، والغالبية العظمى للمجلس صوتوا للحق بالاعتراف بفلسطين، ولكن جرى استخدام حق الفيتو".

غزة

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