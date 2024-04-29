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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مصرع اثنين من جنوده في وسط قطاع غزة |تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من القوات المتواجدة في وسط قطاع غزة على يد عناصر المقاومة الفلسطينية.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، عن أسماء وتفاصيل الجنديين الإسرائيليين اللذان قتلي في غزة، وهم:

الرائد (احتياط) عيدو أبيب، 28 سنة من كرميئيل، مقاتل في اللواء المدرع في كتيبة حسن 9232، أوزبت يفتاح، استشهد في معركة وسط قطاع غزة.

الرائد (احتياط) كالكيدان مهري، 37 عاماً من بيتح تكفا، مقاتل في الكتيبة 223، لواء كرملي، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

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