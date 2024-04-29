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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاد الحرازين: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ويستمر في قمع الفلسطينيين.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويأتي هذا في إطار دعمه الكبير والغطاء القانوني والسياسي من قبل بعض المؤسسات الدولية والولايات الغربية، ومع استمرار هذه الجرائم، يبقى المدعى العام بمحكمة الجنايات الدولية صامتًا دون أي تحرك حتى الآن.

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وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال لا يزال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، ويواصل ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إعدام المدنيين الآمنين ودفنهم في مقابر جماعية.

وفي سياق آخر، أشار إلى استراتيجية نتنياهو وحزب الليكود، موضحًا أنهم يعتقدون أن طول فترة الحرب يعزز شعبيتهم، وقد ارتفع تأييد حزب الليكود من 30% إلى 45% بعد الهجوم على رفح، كما يستخدمون هذه الورقة لتأخير استقالة الحكومة والبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة والتهرب من العقوبات الداخلية والخارجية.

الاحتلال الاسرائيلي

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