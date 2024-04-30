خبير اقتصادي: مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمرونة شديدة| فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر دولة مضيافة منذ قديم الأزل، ودائمًا ما تحب مصر أن تستضيف الجميع، متابعًا أن العام المالي القادم سيتم تخصيص أكثر من 10 مليار دولار دعما تقدمه الحكومة المصرية للاجئين بصفتهم يمثلوا 10% من السكان وهذا فيما يخص دعم الوقود وغيره من أشكال الدعم الأخرى والذي من المتوقع زيادته وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف “جاب الله” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مصر تتعامل مع هذا الملف بمرونة شديدة، لافتًا إلى أن الحكومة حاليًا بدأت تتحرك بكل قوة من أجل تجميع قاعدة بيانات لأنها تعد أساس المطالبة الدولية.

وتابع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن الميثاق الدولي للاجئين يقرر مبدأ المشاركة الجماعية والتضامن الدولي مع الدولة المستضيفة للاجئين، مضفيًا أن مصر تحملت قضية مكافحة الإرهاب نيابة عن العالم واليوم أيضًا تتحمل جزئ كبير من قضية اللاجئين عن العالم أيضًا.