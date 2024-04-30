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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: عمال مصر عمود الخيمة للدولة ومثال يُحتذى به في الإخلاص

رشاد عبد الغني القيادي
رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن

قال رشاد عبد الغني القيادي  بحزب مستقبل وطن، إن عمال مصر عمود الخيمة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، فهم قدموا مثال يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، وقدموا بطولات عظيمة وتاريخية كانت سبباً في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن عمال مصر كانوا سبباً رئيسيا فيما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لولا العمال في مصر ما تقدمت الدولة ولا نهضت، وبدونهم ما وصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر، وتعطي ملف العمال اهتماما بالغا وتعمل باستمرار على منحهم المزيد من الامتيازات من خلال دعم الأجور والعلاوات والمعاشات المستمر، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت عبد الغني إلى أن الدولة المصرية عملت على رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأن الدولة اتخذت من قبل حزمة قرارات وتشريعات غير مسبوقة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وهذا يعد انتصارًا لحقوق العمال.

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