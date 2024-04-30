مدرب الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستقبل سامسون أكينولا مع الفريق

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة الدورى المقبلة أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، والمقرر لها الخميس المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز يدرس استمرار ساسمون اكينيولا في تشكيل الفريق الاساسي امام البنك الاهلي 🏹⚽"

موعد مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى بالدورى المصري



يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري.

ترتيب الزمالك



ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 14.