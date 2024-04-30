قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

قررت رابطة الأندية نقل مباراة الزمالك أمام سموحة المقرر لها، الأحد المقبل، ببطولة الدوري إلى ستاد برج العرب.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "نقل مباراة الزمالك وسموحة إلى برج العرب بدلًا من ستاد الإسكندرية"

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي يوم الخميس الموافق 2 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ وذلك بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية.

