جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهدافه مشتبهين بهم بالقرب من جبل حريف

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، نقلا عن رويترز بأن قوات استطلاع لجيش الاحتلال حددت عددا من المشتبه بهم بالقرب من جبل حريف على الحدود المصرية وأطلقت النار عليهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستنفذ عملية ضد حماس في مدينة رفح بجنوب غزة بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أم لا.

وقال نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خيارا مطروحا".

وأكد نتنياهو أن "أهداف إسرائيل في الحرب لم تتغير ولن نقبل بتسوية بشأن رفح".