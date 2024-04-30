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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النصب والترامادول.. طليقة قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا: وزع الذهب علينا

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا

حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات طليقة المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني الخناجري، والتي كشفت تفاصيل عن حياة المتهم.

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أقوال طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا

وقالت مي ممدوح طليقة المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا خلال تحقيقات القضية رقم 514 لسنة 2024 إداري بولاق أبو العلا، أنها تعرفت على المتهم محمد حسن في غضون عام 2008 وحينها كان بيلعب في الجيم الخاص بشقيقها واتقدم لها وكان عمرها 18 عاما وتزوجته.

وتابعت طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، فضلت العلاقة الزوجية مستمرة 14 سنة ومعايا من محمد 6 أطفال، وبعدها ابتدى ينصب على ناس كتير وابوه يسد وراه وبيدفع مكانه وكان بيلم الموضوع ومكنش فى حاجة بتتعرف بس بعد ما أبوه توفى الظروف بقت وحشة جدا حتى ولادي مكانوش لاقيين ياكلوا وده بسبب أنه كان بيشرب ترامادول وحشيش.

وأكملت طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، بدأت استلف فلوس من أمي وابويا وما قدرتش استحمل العيشه دي واضطريت اني انزل اشتغل وبقيت أعمل تفاح زي الفريسكا وأحط فيه الخلة وأنزل ابيعه في الشارع وكانت بتجيب لي فلوس من الأطفال وكنت بجيب تقريبا 250 جنيه وهو في البيت يأكل ويشرب ببلاش.

وأضافت طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، بعدها فتحت محل فشار وحمص وفريسكا ووافل وبعد كدة بقيت أعمل قهاوي وأكسب منها بس اخواته مكنوش بيسبوني في حالي و كانوا بيقولولي انتي ما تشتغليش كنت بقولهم طيب أنا أعمل ايه عايز أجيب أكل لعيالي ومحمد فضل قاعد في البيت وأنا بصرف وبعدها ابتدى يدخل في عمليات النصب على ناس وأنا زهقت وطلبت الطلاق في 2021.

واستكملت طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، طلقني فعلا ودفعت فلوس المأذون ويعدها الولاد فضلوا معاه مرضيش يديهملي وبعدها بفترة علاقتي اتقطعت بيه وحاول أنه يرجع لي وأنا مرضتش وابتدى يطاردني ويهددني بالقتل وفضلنا كدة لحد شهر يونيو 2023 تقريبا كلمني وقالي أنا هجيب لك العيال وقالي عايز اقعد معاكي وأنا رفضت راح ضربني ومشي.

وتابعت طليقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، هو كان ينصب على ناس كتير لما كنا متجوزين ولما كان ابوه عايش وكان ديما يضربني ويشتمني و يستنزفني ماديا، وكل العربيات والموتوسيكلات كانت باسم والده والبيت كمان بتاع المعتمدية.

وأكدت طليقة المتهم خلال التحقيقات، يوم 27 فبراير 2024 لقيت سلمى بنتي بتقول بابا حولي فلوس على الموبايل 400 جنيه بس من رقم غريب، ونزلت سلمى الساعة 12 وراحت قابلت أبوها، وبعدها كلمتها لقيت التليفون مقفول وكلمته بردو لقيت التليفون مقفول ونزلت اشتري حاجات الساعة 3 لقيته بيتصل بيا الساعة 4 وقولت له انت فين وسلمى قافلة الموبايل ليه قالي كنت بصلح الموبايل، قلت له أنا هاجى اخد سلمى منك.

روحت له وقابلته ولما روحت لقيت سلمى بتشاور على غويشتين وسلسلة وحلق لبساهم وقالتلي شوفي بابا جاب لي أيه، وأداني سلسلة وحلق وحلقين لـ مكة ومليكة، وقالي شوفي الخايبة كنت مديها سلسلة تقيلة بس مارضيتش بيها، وخدت الخفيفة، وأنا اديتها الحاجة عشان جهازها ورحنا مطعم أكلنا وأحنا قاعدين قال ل سلمى قومي قلعيني السلسلة دي وأدهاني وقالي دي هدية عيد ميلادك عشان إنتي صرفتي على العيال كتير.

قولت له ساعتها اديها لـ سلمى قالي لا خديها روحت خدتها منه ومشيت أنا وسلمى، ولما سألته قالي أنا خدت نصيبي من الشغل وقلت له شغل ايه ده قالي بسافر أسوان وشغل في فنادق، وطلب مني أروح المكتب معاه رفضت قالي متخافيش البنت معانا، وطلعنا المكتب وأدى سلمى سلسلة ووراني كل الذهب اللي معاه وخدت منهم سبيكة 2.5 جرام ونزلنا واداني 200 جنيه روحت اديتها لـ سلمى.

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