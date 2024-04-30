رجل أعمال أجبرها على مشهد ساخن.. القومي للطفولة يتدخل بواقعة فتاة الجيزة

في تطورات جديدة بقضية رانيا فتاة الجيزة التي تعرضت للاستغلال من رجل أعمال بأكتوبر، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة في استجابة لرعاية الطفلة القاصر.

تطورات جديدة في قضية فتاة الجيزة

قال المحامي صبرة القاسمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المجلس الأعلى للطفولة والأمومة برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس، تدخل لتقديم رعاية كاملة لـ فتاة الجيزة - رانيا - وتم تحديد موعد لبدء جلسات العلاج النفسي.

وجاء ذلك وفقا للحالة النفسية التي تعرضت لها فتاة الجيزة - رانيا - جراء ما تسببه رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، من استغلال وإجبار بدني ونفسي وتحايل على تصوير مشهد لقنه لها وأجبرها على خلع غطاء رأسها وطالبها بتقطيع ملابسها وخلعها والادعاء على صحفي يعمل في كشف ملفات الفساد بادعاءات يعاقب عليها القانون.

وتقدم المحامي صبرة القاسمي، محامي أسرة الطفلة رانيا محمود، فتاة الجيزة وأسرتها بالشكر إلى المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، ولخبراء المجلس الذين استجابوا بسرعة لم تزد عن 24 ساعة للبلاغ الذي قدمه للمجلس حمل رقم ٧٦٤٢٤.

وجاء في البلاغ قيام رجل أعمال من مدينة 6 أكتوبر، أجبر الطفلة القاصر - فتاة الجيزة - على تصوير مشهد بادعاءات يعاقب عليها القانون ضد أحد الصحفيين لمنعه من ممارسة عمله.

كما تم التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، حمل رقم 748204 لسنة 2024 عرائض النائب العام ضد رجل أعمال بمدينة السادس من أكتوبر، الذي أحاله إلى نيابة أكتوبر الكلية التي وجهته إلى نيابة أول أكتوبر برقم 2375 لسنة 2024 التي تمارس التحقيق، بتهم منها استغلال وإجبار قاصر والتحايل عليها لتصوير مشهد على هاتفه، وايهامه بتوصيله لعدد من الفنانين مثل محمد رمضان وعلى ربيع وحمو بيكا وعدد من المخرجين، ولقنها اسم صحفي لتدعي عليها ادعاءات يعاقب عليها القانون مثل النصب عليها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح القاسمي أنه عقب تقديم البلاغ تعرضت الطفلة القاصر رانيا لمضايقات مادية وجسدية ونفسية هي وأسرتها البالغ عددهم 6 أشقاء والدها الذي تدهورت حالته الصحية بعقد الواقعة ووالدتها وآخرها الاعتداء عليهم في منطقة سكنهم وفي داخل مسكنهم، ما اضطره إلى تقديم بلاغ لنيابة أكتوبر لعدم تعرض رجل الأعمال صاحب السطوة وأتباعه الطفلة القاصر راينا وأسرتها.

وأشاد "القاسمي" بالرعاية الكاملة التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ، برئاسة المهندسة نيفين عثمان، الذي استجاب للشكوى التي تقدم بها في 24 ساعة، وقدم للطفلة القاصر الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية، طالبًا أسر الأطفال وأولياء أمورهم، بالتوجه سريعًا للمجلس القومي للطفولة والأمومة عند وقوع أحداث مشابهة.