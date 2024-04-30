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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة باعترافات شقيقة قـ.اتل جواهرجي بولاق أبو العلا.. مستندات

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية مقتل الخواجة حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، في القضية رقم 514 لسنة 2024 إداري بولاق أبو العلا.

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اعترافات شقيقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا

وأدلت المتهمة فادية م ح 45 عاما - ربة منزل، شقيقة المتهم محمد ح، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قالت خلال تحقيقات قضية جواهرجي بولاق أبو العلا: «أمي ماتت من 35 سنة وانا عندي عشر سنين واحنا ست اخوات وأبويا إتجوز بعد ما أمي ماتت بشهر أو شهرين وانا أكبر واحدة فيهم وقعدت من المدرسة كنت بربيهم وأراعيهم وأخويا محمد حسن كان في سنة رابعة ابتدائي لحد ما كبروا وانا اتجوزت سنة ١٩٩٤ وما سبتهمش واخويا ساب المدرسة واشتغل مع أبويا في شركة الاسانسيرات بتاعة أبويا».

واستكملت شقيقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا «فضل محمد شغال معاه لحد ما اتجوز بنت عمه وبعد كدة خلعته وفضل شغال مع أبويا لحد ما أبويا مات، كان ساعتها متجوز مي وهي اللي طلبت الطلاق لأن أبويا هو اللي كان بيصرف عليه وكان ملزم بكل مصاريفه من كهرباء وغاز ومياه وحتى مصاريف البيت وأي حاجة ناقصة عند محمد أبويا كان يدفعها له ومن ساعة ما أبويا مات ابتدت المشاكل».

اعترافات شقيقة قاتل جواهرجي بولاق

وتابعت شقيقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا «محمد ابتدي يخش في مشاكل بسبب انه مش قادر على الالتزامات المادية وكان ينفق على شغل وما يكملش وابتدي يخش في مواضيع أنه يمضي على إيصالات أمانة ويبيع ممتلكات ابوه اللي هو ورثة وفضل عايش معايا من سنة ۲۰۲۱ ولما ميكونش معاه فلوس بساعده وكدة كدة بياكل ويشرب معانا ولو عايز سجائر بجيبله وهو لما ساعات بيبقي معاه فلوس بيدينا بس نقطة التحول في حياته لما مي سابته وطلبت الطلاق».

وأضافت شقيقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا في التحقيقات «من بعد الطلاق هو ابتدي يتدهور نفسياً لأنه كان بيحبها ولحد دلوقتي بيحبها وهو كان ممكن يخليها تشتمنا المهم يراضيها هي، واللي حصل يوم الواقعة أن محمد جالى البيت لقيته بيقولي أنا مسافر حضريلي هدومى عشان عندى شغل في حتة في الصعيد ولقيته بيتكلم في التليفون وعرفت ساعتها انه بيكلم حسن صبري صاحبه وسمعته بيقول خلاص انا هقابلك في شارع ناهية».

اعترافات شقيقة قاتل جواهرجي بولاق
اعترافات شقيقة قاتل جواهرجي بولاق

وبعد كده اداني دبلة وخاتم وقالي انا عايزك تبيعي الحاجات دي عشان نلحق نمشي وفعلاً سلمني دبلة وخاتم ونزلت عند مدحت حماده ورحتله المحل بتاعه في سكة الحاج علي وأول ما شفته قولتله انا عايزة ابيع الدبلة والخاتم وقال ملهومش فاتورة قولتله لا ده واحد لسة متجوز عاوز يبيعها في شغل وهو ساعتها قالي بلاش نبيع دلوقتى عشان الذهب نزل قولتله لا انا عاوزة ابيعهم عشان هو محتاجه في شغل وبالفعل خدهم تمنهم واداني مبلغ مالي عشرين ألف جنيه.

وأكملت شقيقة قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا «رجعت البيت وديت الفلوس لمحمد واداني الف ونص وقالي انا مسافر ولو عوزتي حاجة هبعتلك قولي بس لحسن وانا هبعتلك وانا ان شاء الله قبل رمضان هبعتلك فلوس تجيبي حاجات للبيت وبعد كدة راح واخد بعضه ونزل وكان معاه لبس وكان حاطه في كوفر بدلة وكان معاه شنطة لونها رصاصي اللون وبعد كدة ما شوفتهوش تاني لحد يوم الثلاثاء بليل لقيته جالي وخبط عليا البيت فقولتله انت ما سافرتش قالي انا سافرت أسوان ورجعت في نفس اليوم وهمشي تاني ودخل نام لحد ما اتقبض علينا».

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