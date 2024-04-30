إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم ٨٢٥١ ي ص ج و سيارة ربع نقل رقم ٦١٣٢ ي ر أ .



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد . ع . ع " ٤٧ عامًا، و " محمود . م . ح " ٣٥ عامًا، و " شمس . ع . أ" ٢٨ عامًا، و " شعبان . ص . خ " ٣١ عامًا، و " محمد . م . ك " ١٨ عاما، و " محمود . ش . م " ٥٠ عامًا، و " عمر . ع . أ" ٢٨ عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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