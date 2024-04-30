عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل أنهى حياة شقيقته بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله شقيقته أثناء قيامها بفض مشاجرة وقعت بين المتهم ووالدتهما بسبب قيام الأخيرة بغلق باب منزلهم بقرية الدوير بمركز صدفا في أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .


تعود وقائع القضية رقم 8599 لسنة 2023 جنايات صدفا إلى ورود بلاغا من مستشفى صدفا المركزي بوصول " إيمان . ر . ف " 23 عاما مصابه بجرح قطعي بالبطن وأخر بالساعد الأيمن وتوفيت خلال تلقي العلاج .

خصومة ثأرية.. الإعدام لـ 5 متهمين انهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط

السجن المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط


وتوصلت تحريات الرائد محمد جمال الصباغ معاون مباحث مركز شرطة صدفا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها ويدعى " أحمد . ر . ف " 30 عاما ، عامل ، وأشارت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المتهم ووالدتهم " أحلام . ف . ص " بسبب غلق الأخيرة باب المنزل على إثرها تطور الأمر إلى قيام المتهم بإحضار سلاح ابيض " سكين " للتعدي على والدتهما وأثناء ذلك تدخلت المجني عليها " إيمان . ر . ف " لفض الشجار بينهم مما أسفر عن إصابتها والتي أودت بحياتها .

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 10 سنوات عامل ينهي حياة شقيقته رئيس مباحث صدفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

موضوعات متعلقة

السجن المؤبد لـ فلاح للإتجار في المواد المخدرة بأسيوط

المؤبد لشقيقين لإنهائهما حياة شخص بسبب خصومة ثأرية بأسيوط

ترشيحاتنا

كان يبحث صفقة تبادل الأسرى.. إلغاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ