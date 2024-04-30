السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل أنهى حياة شقيقته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا ، بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله شقيقته أثناء قيامها بفض مشاجرة وقعت بين المتهم ووالدتهما بسبب قيام الأخيرة بغلق باب منزلهم بقرية الدوير بمركز صدفا في أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد نصر عضو المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .



تعود وقائع القضية رقم 8599 لسنة 2023 جنايات صدفا إلى ورود بلاغا من مستشفى صدفا المركزي بوصول " إيمان . ر . ف " 23 عاما مصابه بجرح قطعي بالبطن وأخر بالساعد الأيمن وتوفيت خلال تلقي العلاج .



وتوصلت تحريات الرائد محمد جمال الصباغ معاون مباحث مركز شرطة صدفا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها ويدعى " أحمد . ر . ف " 30 عاما ، عامل ، وأشارت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المتهم ووالدتهم " أحلام . ف . ص " بسبب غلق الأخيرة باب المنزل على إثرها تطور الأمر إلى قيام المتهم بإحضار سلاح ابيض " سكين " للتعدي على والدتهما وأثناء ذلك تدخلت المجني عليها " إيمان . ر . ف " لفض الشجار بينهم مما أسفر عن إصابتها والتي أودت بحياتها .