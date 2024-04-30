عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق ميسي والأرجنتين.. شاومي تطلق نسخة خاصة من +Redmi Note 13 Pro 

النسخة الخاصة من
النسخة الخاصة من +Redmi Note 13 Pro

أطلقت شركة شاومي نسخة خاصة من هاتفها المميز +Redmi Note 13 Pro للرياضيين وعشاق كرة القدم، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

 

ويأتي تصميم النسخة الخاصة من هاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro بتصميمها باللون الأزرق والأبيض مستوحى من فريق كرة القدم الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويشتمل الهاتف على بطاقة SIM ذهبية عليها شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، والموجود أيضًا على اللوحة الخلفية للهاتف والتي تتميز بالرقم 10. 

ويرمز الرقم 10 إلى 10 سنوات لـ شاومي في الهند، وأيضًا رقم قميص ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022.

وتتوفر النسخة الخاصة بـ +Redmi Note 13 Pro بتكوين واحد 12 جيجابايت / 512 جيجابايت بسعر حوالي 455 دولارًا / 425 يورو. 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ترشيحاتنا

جوتيريش : أشجع حكومة إسرائيل وحماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار بغزة

بلينكن: مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة.. والقرار بيد حماس

بلينكن: حان الوقت للموافقة على اقتراح مصر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

توثيقا لعرى الصداقة.. الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل |صور

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

أسعار الذهب تواصل التذبذب.. وعيار 21 يهبط تحت الـ3100 جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين جريئة.. ستيفاني عطا تبرز أنوثتها من حفل Emi Gala بالأمارات  

بعد الإفراج عنها.. صور مثيرة للبلوجر سلمى الشيمي

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.. كيف تحمي نفسك من المرض؟

شهد شاهد من أهلها| الحشاشين يحقق نجاحا كبيرا في إيران.. وطلب وحيد من مؤلف العمل

فيديو

"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ