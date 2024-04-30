لعشاق ميسي والأرجنتين.. شاومي تطلق نسخة خاصة من +Redmi Note 13 Pro 

أطلقت شركة شاومي نسخة خاصة من هاتفها المميز +Redmi Note 13 Pro للرياضيين وعشاق كرة القدم، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

ويأتي تصميم النسخة الخاصة من هاتف شاومي +Redmi Note 13 Pro بتصميمها باللون الأزرق والأبيض مستوحى من فريق كرة القدم الأرجنتيني الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويشتمل الهاتف على بطاقة SIM ذهبية عليها شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، والموجود أيضًا على اللوحة الخلفية للهاتف والتي تتميز بالرقم 10.

ويرمز الرقم 10 إلى 10 سنوات لـ شاومي في الهند، وأيضًا رقم قميص ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022.

وتتوفر النسخة الخاصة بـ +Redmi Note 13 Pro بتكوين واحد 12 جيجابايت / 512 جيجابايت بسعر حوالي 455 دولارًا / 425 يورو.