مفوض الأونروا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية الأوضاع الإنسانية في غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، أنه استقبل اليوم الثلاثاء مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني.

أشار جيبريسوس عبر حسابه على منصة إكس، أنه ناقش خلال اللقاء الوضع الصحي والإنساني المقلق للغاية في قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، إن المجاعة المستمرة التي هي من صنع الإنسان والحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، يزيد من خطر انتشار الأوبئة التي يمكن أن تكون مميتة في القطاع.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة ستواصل العمل مع الأونروا لدعم الخدمات الصحية الأساسية وتعافي المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.

شدد جيبريسوس أنهناك حاجة ماسة إلى الوصول المستمر والآمن دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.