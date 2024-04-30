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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأونروا يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية الأوضاع الإنسانية في غزة

مفوض عام الأونروا
مفوض عام الأونروا ومدير منظمة الصحة العالمية

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، أنه استقبل اليوم الثلاثاء مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني.

أشار جيبريسوس عبر حسابه على منصة إكس، أنه ناقش خلال اللقاء الوضع الصحي والإنساني المقلق للغاية في قطاع غزة. 

وقال جيبريسوس، إن المجاعة المستمرة التي هي من صنع الإنسان والحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، يزيد من خطر انتشار الأوبئة التي يمكن أن تكون مميتة في القطاع.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة ستواصل العمل مع الأونروا لدعم الخدمات الصحية الأساسية وتعافي المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة.

 شدد جيبريسوس أنهناك حاجة ماسة إلى الوصول المستمر والآمن دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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