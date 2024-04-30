عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذّب نتنياهو|مفوض الأونروا يعتزم التوجه لغزة ويكشف عن قلق كبير من هجوم رفح

الأونروا
الأونروا

قال مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم التوجه لغزة يوم الأحد، ويأمل في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول.

وكشف لازاريني عن مصاعب كبيرة تواجه قوافل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

كما أعرب مفوض الأونروا عن قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح؛ مؤكدا أنه لم يتم البدء في إجلاء السكان حتى الآن. وذلك على الرغم من مزاعم نتنياهو بأنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من رفح.

وأضاف أن هناك مخاوف من البدء بإجلاء سكان رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق تهدئة.

ودعا مفوض عام الأونروا لإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفين بالوكالة وطريقة التعامل معها بعد التوصل لوقف لإطلاق النار.

وقبل قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستنفذ عملية ضد حماس في مدينة رفح بجنوب غزة بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أم لا.

وأشار نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إلى أن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خيارا مطروحا".

وأكد نتنياهو أن "أهداف إسرائيل في الحرب لم تتغير ولن نقبل بتسوية بشأن رفح".

وزعم نتنياهو أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت.

إسرائيل إطلاق النار السلطات الإسرائيلية المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو هجوم عسكري رئيس وزراء الاحتلال فيليب لازاريني قوافل المساعدات الإنسانية قوافل المساعدات قطاع غزة مفوض عام الأونروا مفوض عام وكالة الأونروا وكالة الأونروا وقف لإطلاق النار وكالة الأونرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

موضوعات متعلقة

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء شهر رجب مفاتيح الجنان.. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

ترشيحاتنا

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ