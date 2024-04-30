كذّب نتنياهو|مفوض الأونروا يعتزم التوجه لغزة ويكشف عن قلق كبير من هجوم رفح

قال مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم التوجه لغزة يوم الأحد، ويأمل في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول.

وكشف لازاريني عن مصاعب كبيرة تواجه قوافل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

كما أعرب مفوض الأونروا عن قلق كبير في غزة من هجوم عسكري في رفح؛ مؤكدا أنه لم يتم البدء في إجلاء السكان حتى الآن. وذلك على الرغم من مزاعم نتنياهو بأنه تم البدء في عملية إجلاء المدنيين من رفح.

وأضاف أن هناك مخاوف من البدء بإجلاء سكان رفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق تهدئة.

ودعا مفوض عام الأونروا لإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفين بالوكالة وطريقة التعامل معها بعد التوصل لوقف لإطلاق النار.

وقبل قليل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستنفذ عملية ضد حماس في مدينة رفح بجنوب غزة بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أم لا.

وأشار نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إلى أن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها ليست خيارا مطروحا".

وأكد نتنياهو أن "أهداف إسرائيل في الحرب لم تتغير ولن نقبل بتسوية بشأن رفح".

وزعم نتنياهو أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت.