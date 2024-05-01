7 أشياء لتعرف الروح صاحبها.. معتقدات غريبة عن الحياة الآخرة عند المصريين القدماء

كشف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، عن 7 أشياء لتعرف الروح صاحبها من معتقدات غريبة عن الحياة الآخرة عند المصريين القدماء، قائلا: “هم الإسم والقلب والظل والجسد والنورانية أى إنسان خالي من الذنوب فى العالم الأخر والقرين”.

وأضاف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود: “القرين يقصد به أن الروح تروح المقبرة بنفس الحجم الطبيعي له من أجل أن تتعرف عليه الروح إذا تم محو ملامحه.. ويقصد بالظل هو الذى يحمي المتوفي من حريق نيران العالم الأخر إذا كان لديه ذنوب”.

وتابع الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة: “موضوع الجحيم بالنسبة للقدماء المصريين موضوع كبير”.