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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 أشياء لتعرف الروح صاحبها.. معتقدات غريبة عن الحياة الآخرة عند المصريين القدماء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، عن 7 أشياء لتعرف الروح صاحبها من معتقدات غريبة عن الحياة الآخرة عند المصريين القدماء، قائلا: “هم الإسم والقلب والظل والجسد والنورانية أى إنسان خالي من الذنوب فى العالم الأخر والقرين”.

 

وأضاف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، خلال حواره ببرنامح “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود: “القرين يقصد به أن الروح تروح المقبرة بنفس الحجم الطبيعي له من أجل أن تتعرف عليه الروح إذا تم محو ملامحه.. ويقصد بالظل هو الذى يحمي المتوفي من حريق نيران العالم الأخر إذا كان لديه ذنوب”.

 

وتابع الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة: “موضوع الجحيم بالنسبة للقدماء المصريين موضوع كبير”.

الدكتور ممدوح فاروق متحف إيمحتب بسقارة سقارة معتقدات غريبة المصريين القدماء

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