الضرائب تمد مهلة تقديم الإقرارات للشركات 3 أيام بشروط.. تفاصيل

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،عن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) لمدة 3 أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.

وأضافت “ عبد العال” في بيان صادر عن المصلحة اليوم، أن تلك الإجراءات جاءت لحرص المصلحة على التيسير على الممولين وفقا للتوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية.

وأشارت إلى أن الممولين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول ، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على كافة المعلومات وحضور ندوات الاونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة عبر منصاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.