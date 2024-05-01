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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب تمد مهلة تقديم الإقرارات للشركات 3 أيام بشروط.. تفاصيل

رشا عبد العال
رشا عبد العال

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،عن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) لمدة 3 أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.

 

وأضافت “ عبد العال” في بيان صادر عن المصلحة اليوم، أن تلك الإجراءات جاءت  لحرص المصلحة على التيسير على الممولين وفقا للتوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية.

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وأشارت إلى أن الممولين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول ، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

 

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على كافة المعلومات وحضور ندوات الاونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة عبر منصاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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