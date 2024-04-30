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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: أكثر من 400 مليون إيصال تم إرسالها إلى المنظومة الإلكترونية

صدى البلد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ووزارة المالية تبذلان كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إلكترونية، قائلة إن إجمالى الإيصالات المرسلة إلى المنظومة بلغ حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال.

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك و جايزتك)، وذلك اعتبارا  من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وشددت رشا عبد العال على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم.

كما طالبت الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بالانضمام للمنظومة، لافتَة إلى أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك  على جميع الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفنى مع المنظومة، وكذلك خلال الاطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) من خلال الرابط التالي:  

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

جدير بالذكر أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن  مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos  لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى.

وذكرت رشا عبد العال أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل  الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية، والثالثة الفرعية، والرابعة الفرعية) من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 289 لسنة 2022، والقرار رقم 345 لسنة 2022، والقرار رقم 588 لسنة 2022، والقرار رقم 168 لسنة 2023، والقرار رقم 396 لسنة 2023، وقرار رقم 139 لسنة 2024، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 484 لسنة 2022، وأيضا الممولون والمكلفون الواقعون فى نطاق الساحل الشمالي والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 498 لسنة 2023 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي: 

[email protected]

ويمكن التواصل  مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على جميع الاستفسارات على  الخط الساخن 16395.
 

الإيصال الإلكتروني الخزانة العامة للدولة إيصالات ضريبية إلكترونية رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

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