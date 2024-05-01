برلمانية: لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت تأكيد لقوة العلاقات بين البلدين

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التى تعد الأولى منذ توليه منصبه.



وقالت موسى، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء استهدف تجديد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية وتعكس بكل تأكيد متانة وقوة العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق جديدة وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.



وأكدت النائبة رحاب موسى، أن العلاقات القوية والراسخة بين مصر والكويت تعد نموذجاً رائعاً للتعاون الذى يجب أن يسود بين الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تطرق اللقاء لوقف إطلاق النار على غزة تأكيد على دعم مصر والكويت للقضية الفلسطينية، ودور مصر المحوري في وقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة