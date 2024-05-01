رئيس القابضة للكهرباء يقرر ترقية 5 من شباب الشركة لدرجة مدير عام

أصدر المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارا بترقية 5 من شباب الشركة لدرجة مدير عام.

وأصدر رئيس الشركة القابضة قرارا بترقية المهندس أسامة سيد أمين عثمان لمدير الإدارة العامة للمتابعة والسكرتارية لمكتب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، وترقية المهندس اشرف محمود حامد محمود حنوت رئيسا لقطاع التدريب التابع لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد حافظ احمد حافظ، رئيسا لقطاع الدراسات الفنية والمتابعة المشروعات محطات التوليد البخارية والغازية، والمهندس هشام محمد محمد طلبة مدير الادارة العامة لمتابعة تنفيذ مشروعات محطات.

كما تمت ترقية المحاسب رامى فهمى عبد الحميد دويدار لمدير الإدارة العامة للتفتيش المالي بقطاع العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل.

يأتى ذلك في إطار حرص الشركة القابضة على الدفع بالكوادر الشبابية و تجديد الدماء بهدف تحسين مستوى الأداء.