بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة إلهام صافي ابنة شقيقة إلهام شاهين، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتألقت إلهام صافى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستاناً باللون الأبيض مكشوف الظهر.

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هاف ستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائمًا بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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