اتحرمت من أبويا علشان بنت.. مأساة "شهد" تركها والدها من 15 سنة

أكدت شهد، والتي تخلى عنها والدها، وتركها لمدة 15 سنة، لرغبته في إنجاب ولد، أنه حتى دخولي المرحلة الابتدائية، كانت والدتي دائما تقول لي إن والدي مسافر للخارج، ولكنها صارحتني بعد ذلك، وأكدت لي أنها انفصلت عنه، وأنها ستكون سندا لي في الحياة.

وقالت شهد، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنها تمكنت من حفظ القرآن الكريم وختمته، مؤكدة أنها علمت ان السبب الرئيس لانفصال والدي عن والدتي هو أنني بنت وليس ولدا كما كان يريد.

وتابعت شهد، التي تخلى عنها والدها، وتركها لمدة 15 سنة، أن الله سبحانه وتعالى يمتع الإنسان بالمال والبنون، ومعنى البنون هنا هي الولد والبنت.