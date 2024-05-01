ترك ابنته 15 عاماً|مواجهة قوية بين نهال طايل ووالد «شهد» على الهواء

قامت الإعلامية نهال طايل، بالتواصل هاتفيًا مع والد شهد، والذي تركها لمدة 15 سنة، لأنه يرغب في إنجاب ولد، قائلة “شهد مش عايزة حاجة منك غير إنك تودّها، فأنت محظوظ إنك ليك بنت زي شهد، وأنا مش بجاملك، والبنت دي نعمة كبيرة فحافظ عليها، هي كل اللي عايزاه انك تحن عليها”.

ليقول والد شهد، خلال تصريحات لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا هود بنتي، وانا حنيت عليها وجيبتها البيت ولكن كانت بتعملي مشاكل لأنها كانت بتنقل أخبار البيت لوالدتها، وأنا كنت بدي لبنتي 500 جنيه في الشهر وبتاخدها من بنك ناصر”.

وتابع “ناصر” والد شهد، أنه ترك العمل من 7 سنوات، وأولادي هما اللي بيصرفوا عليا، وبنتي لو عايزة تيجي أنا مرحب بيها".