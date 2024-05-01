مكر بيّا عشان يسرق دهبي| فضيحة زوجية بشهادة أمّ مصدومة .. فيديو

أكدت والدة شهد، والتي تخلى عنها والدها، لأنه يكره خلفة البنات، أن ابنتها شهد 15 سنة، والمشكلة بدأت عندما تزوجت، من رجل كان متزوج من قبل ولديه 5 من البنات، وبعد الزواج بـ 3 أشهر، وعندما اكتشف زوجي انني حامل في بنت تركني لأنه كان يرغب في أن ينجب ولد.

وقالت والدة شهد، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه لمدة سنة ونصف كنت أنتظر ان يستكمل حياته معي، وقام زوجي باعادتي لمدة شهر، واكتشفت أنه اعادني من أجل سرقة الذهب الخاص بي.

وتابعت والدة شهد، أنها اقترحت على زوجها أن تكون موجودة مع والدته من أجل تربية ابنتها، لأنها لا تملك من الدنيا اي شئ الا هي.