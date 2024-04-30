مي القاضي تكشف عن موقف جمعها بـ غادة عبدالرازق خلال صيد العقارب

كشفت الفنانة مي القاضي، كواليس مشاركتها في مسلسل صيد العقارب الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة العمل مع غادة عبدالرازق متعة، والدور من أحب الأعمال لقلبها وغادة تحب من حولها ولطيفة معهم في اللوكيشن.

وتابعت مي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "مفيش مشاهد كتير جمعتني مع غادة في المسلسل لكن في موقف حصل بينا كنت عاوزه ألبس فستان معين والمخرج كان قافش عليه وعامل قلق.. لكن هي لما شافته قالتالي حلو جدا ألبسيه قولتلها المخرج لسه موافقش عليه قالتالي ألبسيه بس بعدها المخرج شال تلات أربع المشهد في المونتاج".



وأشارت مي، إلى أنها تتمنى أن تكون مثل الفنانة غادة عبدالرازق كونها فنانة موهوبة وقوية، وأن هناك نجمات كثيرات ينافسونها في وقتنا الحالي.



واوضحت مي، أنها تحب أداء الفنانة دينا الشربيني كونها تتمتع بتلقائية كثيرة وموهوبة، كما أنها تنتقد نفسها ولا تحب أن تشاهد نفسها في أي عمل قدمته من قبل، ولكن حالياً بدأت تشاهد نفسها لكي تعرف ما ينقصها.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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