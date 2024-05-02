أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء.. ويكشف مخططها الخبيث لتهجير الفلسطينيين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخططا خبيثا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بتوطين فلسطينيين من غزة في أمريكا، و استقبالهم بصفة لاجئين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ناقشت إخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم كلاجئين.

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن المخطط الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك مخططا خبيثا من قبل أمريكا بتوطين فلسطينيين من غزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغرض من بناء الميناء البحري قبالة سواحل غزة هو التهجير ودعم عملية الاحتلال في غزة.

وأضاف أن المخطط الأمريكي معروف بالتواجد في غزة على غرار العراق وسوريا، موضحا أن إعلان الولايات المتحدة بناء الرصيف البحري في قطاع غزة لنقل المساعدات غرضه معلوم تماما وهو أخطر إجراء يمكنه فلعه من أمريكا.. وهو ميناء بايدن في غزة للتهجير.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض عملية اقتحام رفح بل تعمل على مساعدتها من أجل الانتصار، موضحا أن واشنطن طلبت الاطلاع على خطة اقتحام رفح ولم تعارض العملية العسكرية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض تماما كل هذه الأفكار وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.