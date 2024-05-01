كل سنة وأنتم على العهد.. أحمد موسى يهنئ عمال مصر بعيدهم

هنأ الاعلامي أحمد موسى، جميع العاملين، بمناسبة عيد العمال.

‏وكتب عبر إكس: “كل سنة وعمال مصر بخير .. كل سنة وأنتم على العهد بكم تشاركون فى بناء الوطن .. بسواعدكم وجهدكم وإنجازاتكم فى المصانع والمزارع والتشييد وفى كل مكان على أرض الوطن ستحقق مصر ما نتمناه لها من الخير . شكرا لكل عمال مصر”.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.