الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة

طلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب حملة توعوية للتوعية بضعف عضلة القلب تحت شعار "اكتشف غير المكتشف"؛ تزامنًا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الحملة تنطلق لأول مرة بمشاركة منشآت الهيئة في محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس وأسوان).



وأوضحت أن الحملة التوعوية سوف تغطي فعالياتها الـ13 محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 5 مايو الجاري، منوهة بأنها تتضمن أيضًا محافظات (القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، والدقهلية والغربية)، مستهدفة أكثر من 60 منشأة صحية بتلك المحافظات.



وتابعت أن المنشآت الصحية المُنفذة للحملة تشمل المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والمستشفيات الجامعية، والمستشفيات التابعة للقطاع الأهلي ، حيث تستهدف الحملة كافة فئات المجتمع.



وأضافت أنها تهدف إلى توعية المترددين على المنشآت الصحية، بجانب عقد ندوات تثقيفية حول ضعف عضلة القلب، ونشر منشورات توعوية تم إعدادها بشكل مبسط للوصول لأكبر عدد من المواطنين.



من جانبه، أكد رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي، أهمية الشراكة مع القطاع الأهلي والخاص، خاصة فيما يتعلق بنشر حملات التوعية الصحية على نطاق أوسع، وذلك للوصول إلى قطاع عريض من المواطنين وهو ما يضمن جودة حياة المواطن وينعكس على جودة حياة المصريين.



وأوضح أهمية التشارك مع جمعية القلب المصرية لدورها الريادي في الوقاية من أمراض القلب مثل قصور القلب وارتفاع ضغط الدم، وريادتها للحملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب والتي تشارك بها مصر لعام 2024، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر، وذلك برعاية شركة نوفارتس كونهم شريكًا استراتيجيًا لهيئة الرعاية الصحية بملف القلب.



وأشار إلى أن الحملة فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الرعاية والتوجيه حول هذا المرض الذي يؤثر على حياة ملايين الأشخاص بجميع أنحاء العالم، لافتًا إلى مشاركة الهيئة بـ45 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست.



وأضاف أن الهدف الرئيسي من إطلاق وتبني الهيئة للحملات التوعوية هو تعزيز وعي المواطنين بمختلف المحافظات حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، والاكتشاف المبكر للأمراض ومن ثم الحد من خطورتها وسرعة علاجها، فضلًا عن المبادرات الصحية التي تطلقها الهيئة وتأتي اتساقًا مع المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستويات الجودة ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.



بدوره ثمن رئيس قسم القلب بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ورئيس شعبة قصور القلب بالجمعية ورئيس حملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب الدكتور مجدي عبدالحميد، الشراكة الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية ومابذلته من جهود دؤوبة وتعاون وتخطيط مستمر لدعم مستهدفات الحملة، ونشر الحملة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما ينعكس بدوره بالإيجاب على المريض المصري.



ولفت إلى المشاركة الفعالة لـ18 جامعة على مستوى الجمهورية ومساهماتهم الفاعلة من خلال عقد العديد من اللقاءات العلمية التفاعلية؛ لتثقيف الأطباء والتمريض والصيادلة.



وأكد تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي لتكثيف الندوات التثقفية والتوعوية للمرضى وذويهم في كافة المنشآت الصحية لدعم حملة التوعية المصرية لمرضى قصور عضلة القلب.

