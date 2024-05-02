محلل أسواق المال: الشباب الأكثر استهدافا للمشاركة في البورصة المصرية

أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أنه كان هناك عدم اهتمام بـ صناديق الاستثمار، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبحت هناك صناديق للاستثمار في كافة القطاعات سواء في البورصة أو غيرها.

وقال “عطا”، خلال لقاء له ببرنامج “صناع القرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات، إنه يتم تقديم كافة المعلومات للراغبين في الإستثمار في البورصة، وتحديد نسبة المكاسب والخسائر التي يمكن أن يتعرض لها.

وتابع محلل أسواق المال، صناديق النقد أكثر الصناديق الاستثمارية أمانا، لأن حجم الاستثمارات يكون كبير، ويدار من شركات كبرى، وليس أفراد

