اتحاد الصناعات: لن يتم خفض أسعار العقارات رغم نزول مواد البناء..لهذه الفئة

أجاب المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على تساؤل هل العقارات في مصر هي من أفضل وسائل الاستثمار وهل تشهد انخفاضا فى الاسعار؟.

وقال أسامة سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” ان العقار يعرف في الاقتصاد بانه مخزن للقيمة ولا يمكن تحريك اسعاره بأي صورة من الصور.

انخفضت اسعار

وتابع أسامة سعد الدين قائلا:" خلال الفترة الماضية انخفضت اسعار مواد البناء لذلك تم عقد اجتماع وتم الاتفاق مع المطورين العقارين على اجراء دراسة مستفيضة خلال الثلاث اشهر القادمة وذلك لبحث اسعار العقارات.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق على عدم خفض اسعار العقارات للمشاريع التى قامت بتسليم مرحلة أو أثنين من مراحلها مع منح المنتفعين بمزايا مثل بمد سنوات التقسيط ومزايا نقديه أخرى متمثلة فى خدمات.