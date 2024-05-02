كل التحية والامتنان.. مصطفى بكري يقدم التهنئة للعمال في عيدهم

هنأ الإعلامي مصطفى بكري، عمال مصر، قائلا “كل عام وعمال مصر بخير، وكل عام وكل عامل مصري يعطي بكل حب ووطنية للوطن، نقدم له كل التحية وكل الامتنان”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه “ لا شك أن عيد العمال يأتي دوما يقدم لنا واقعا ويعكسه بشكل جيد، خاصة أن الطبقة العاملة لعبت دورا مهما في بناء الوطن”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه اليوم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العمال بحضور القيادات النقابية والعمالية وقيادات الدولة، ووجه الرئيس خلال كلمته قيمة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ من 600 جنيه لـ 1500 جنيه، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب اعداد الشباب لسوق العمل.