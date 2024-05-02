1500 جنيه| قرار عاجل من الرئيس السيسي لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم

في مناقشة على الهواء مباشرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه الرئيس بزيادة قيمة مبلغ إعانات صندوق الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيها بدلًا من 600 جنيهًا بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال.

صندوق الطوارئ

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بـ عيد العمال اليوم الخميس في مجمع (هاير) الصناعي بمدينة العاشر من رمضان رفقة العديد من الوزراء وكبار الدولة والشخصيات العامة.

وجه الرئيس في بداية الأمر بزيادة مبلغ إعانات صندوق الطوارئ للعمال إلى 1000 جنيه بدلًا من 600 جنيه، ثم عاد ليطلب من الدكتور مصطفى مدبولي رفع المبلغ إلى 1500 جنيهًا.

كما طلب الرئيس من (مدبولي) أيضًا أن يقدم دعمًا ماليًا للصندوق، ليرد عليه رئيس مجلس الوزراء بتلبية الطلب من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه له.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم اليوم الخميس أثناء تواجده في مجمع (هاير) الصناعي مؤكدًا على تشرفه بتواجه وسط عمال وعاملات مصر الأوفياء.

زيادة مستويات الأجور

وأشار الرئيس إلى أنه سيظل متمسكًا بالحفاظ على حقوق عمال مصر من خلال العمل الدائم على زيادة معلات التشغيل وزيادة مستويات الأجور وكذلك تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية مع مواصلة مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح الرئيس خلال كلمته أنه وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم مجلس النواب تمهيدًا لإصداره في أقرب وقت ممكن.

هذا إلى جانب إنشاء مركز تدريب متكامل للتدريب على مهارات سوق العمل اللازمة وفقًا للمعايير العالمية، واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل أبناء مصر من ذوي الهمم والنساء وتمكينهم اقتصاديًا.

فضلًا عن حماية عمال مصر قانونًا من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت التي تخضع لقانون العمل لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى جانب تنفيذ أحكام القانون.

ويحتفل اليوم عمال مصر بعيد العمال العالمي الذي يتم يوم مايو من كل عام الذي يسمى في بعض الدول الأخر يوم العمل. وسيحصل العمال على إجازتهم الرسمية المخصصة للاحتفال بهذا اليوم يوم الأحد القادم 5 مايو، إلى جانب الاحتفال بعيد شم النسيم في اليوم التالي وهو الإثنين 6 مايو.