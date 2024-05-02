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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أجبر الصغير على ممارسة الرياضة.. قصة أمريكي أنهي حياة نجله بحجة السمنة

قصة أمريكي يقتل
قصة أمريكي يقتل نجله بحجة السمنة

شهدت أمريكا واقعة مؤلمة للغاية بعدما تداول مقطع فيديو لأب يجبر نجله على ممارسة الرياضة المكثفة لاعتقاده أنه سمين ويجب انقاص وزنه.

إجبار على ممارسة الرياضة

أظهر مقطع الفيديو الأب الأمريكي وهو يجبر نجله الذي يبلغ من العمر قرابة الـ6 سنوات على ممارسة الرياضة بشكل مكثف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم ادعى أن إصابته بالإلتهاب الرئوي هي السبب في الوفاة.

وبحسب ما نشر على وسائل الإعلام الأمريكية، تعود أحداث القضية المأساوية إلى عام 2021 عندما دفع الأب كريستوفر غريغور (31 عاما) فلذة كبده كوري ميتشولو (6 سنوات) إلى تمرين عنيف بالمشاية الكهربائية أدى إلى إصابة الطفل بضربات وكدمات وإصابات قاتلة.

داخل الصالة الرياضية، حاول الأب يوم 20 مارس 2021 دفع نجله إلى ممارسة الرياضة بشكل مكثف بحجة أنه سمين للغاية، فوضع صغيره على جهاز المشي وزاد من سرعتها حتى وقع الصبي على الأرض.

لم يرحم الأب طاقة الطفل القليلة، ولم يشفع وقوعه على الأرض وإصابته بكدمات، فحمل الأب صغيره ووضعه مرة أخرى على المشاية الكهربائية بنفس سرعتها العالية لكن الطفل سقط مرة أخرى.

ظل الأب يضع نجله على جهاز المشي والأخير يسقط حتى قرر الوالد في نهاية المطاف خفض السرعة ومنح صغيره بعض الراحة.

صرع وكدمات في القلب

بعد ساعات قليلة من الرياضة المكثفة وأخذ الطفل لفترة من القيلولة استيقظ بعدها وهو يشعر بتلعثم في الحديث وضيق في التنفس وغثيان.

نقل الأب صغيره إلى المستشفى وبإجراء الفحص الطبي بالأشعة المقطعية عليه تبين أنه أصيب بنوبة من الصرع ثم توفى على الفور، وحينها زعم الأب أن نجله فقد حياته بسبب الالتهاب الرئوي وليس ممارسة الرياضة العنيفة التي لم يتحملها جسمه الهزيل.

 تم القبض على الأب الذي يواجه الآن تهمة قتل نجله بالرياضة المكثفة العنيفة. وبتشريح الجثمان، ثبت أن الطفل توفى بسبب إصابات حادة مع كدمات في الكبد والقلب وتعفن والتهاب حاد في الدم لكنه لم يتم الجزم بطريقة الوفاة، وذكر في تقرير الطب الشرعي أنها طريقة غير محددة.

كما أكد استشاري الطب الشرعي الدكتور توماس أندرو أن الطفل توفى بإصابة حادة في القلب تعرض لها قبل 4 إلى 12 ساعة من الوفاة.

تم عقد أولى جلسات محاكمة الأب الأمريكي يوم 30 إبريل 2024، والجلسة الثانية أمس الأربعاء 1 مايو. كما يواجه الوالد الحكم بالسجن مدى الحياة في حالة ثبوت تسببه في قتل نجله.

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