ترحيب عمالي بزيادة حد المنح الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ لـ 1500 جنيه

شاركت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي والوفد النقابي المصاحب له في احتفالية "عيد العمال"، والتي شهدت تكريم الرئيس لعدد من رموز العمل النقابي من مختلف النقابات العامة تقديرًا لجهودهم ومسيرتهم المليئة بالعطاء.

وفي تصريحات صحفية، قال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، إن قرار الرئيس بزيادة حد المنح الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، إنما يؤكد اهتمام الرئيس بعمال مصر ورعاية مصالحهم رعاية كاملة، وإنشاء مراكز لتدريب الشباب يعكس رغبة الجمهورية الجديدة في خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويخلق بيئة عمل آمنة لعمال مصر، مشيرًا إلى أهمية أن تتضافر كافة الجهود بين جميع النقابات الفترة المقبلة حتى نكون داعمين لقرارات الرئيس الخاصة بحماية العمال.

وأضاف "عبدالباقي"، أن مشاركة الرئيس السيسي مع عمال مصر احتفالاتهم هو تخليد لمواقف الرئيس الداعمة، والتي بفضلها جرى العمل على تطوير "ابنية المحاكم" وهو الأمر الذي ساهم بقوة في خلق بيئة عمل آمنة لموظفينا على مستوى الجمهورية وسهل الخدمات المقدمة للجمهور.