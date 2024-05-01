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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خادشة للحياء|تفاصيل أزمة يافطات إعلانية بشوارع الغردقة.. وقرار عاجل من المحافظ

تفاصيل أزمة يافطات
تفاصيل أزمة يافطات إعلانية بالشوارع.. وقرار عاجل من المحافظ

أثارت يافطة إعلانية بإحدى شوارع مدينة الغردقة أمس غضبًا عارمًا بين المواطنين لتضمينها عبارات اعتبرها الأهالي "خادشة للحياء" وغير لائقة.

عبارات خادشة للحياء

تداول الكثير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا توضح إعلان إحدى شركات الأثاث المنزلي على يافطة دعائية معبرين عن غضبهم من الكلمات الغير لائقة الموجودة به.

تسبب الغضب العارم من قبل المواطنين في دفع رئيس حي شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر اللواء أحمد مهدي إلى البحث وراء الأمر.

بالفعل، تبين صدق الواقعة إلى جانب أن اليافطة الدعائية غير مثبتة بالأرض وهو ما يعرض حياة المارة من المواطنين والسيارات للخطر. 

ونتيجة لذلك، أوضح الحي في بيان له عبر صفحته الرسمية أن اللواء أحمد مهدي أمر بإزالة اللافتة على الفور تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس الحي بالإزالات الفورية لأي معوقات داخل الحي.

قرار عاجل من المحافظ

من جانبه، أعلن عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم عن قرارًا عاجلًا استجابة للمواطنين وهو فسخ التعاقد مع الشركة الإعلانية المسئولة عن نشر إعلان شركة الأثاث نظرًا لتكرارها مخالفات كان أخرها إعلان أمس الذي اعتبره المواطنين خادشًا للحياء.

وأكد (حنفي) أنه تم التنبيه أكثر من مرة على الشركة لتلافي مخالفاتها وعدم تكرارها، موجهًا الشكر للأهالي لرفضهم أي أمر يسيئ لمدينتهم وحرصهم الدائم على صورتها.

إلى جانب ذلك، وجه محافظ البحر الأحمر تنبيهًا لكافة الشركات بعدم ارتكاب أية مخالفات حيث أنه لن يتم قبولها أو التغاضي عن أي أمر يسيئ لشوارع الدولة التي تبذل فيها الجهات المعنية قصارى جهدها لتنميتها وتطويرها. 

كما شدد على عدم قبول أية إعلانات خارجة عن العادات والتقاليد والذوق العام أو تحتوي على ما هو غير لائق أو خادش للحياء أو تخالف القانون المصري.

وأكد (حنفي) على استمرار الحملات الدورية المفاجئة في تأدية عملها بالأحياء والمدن المختلفة لرصد وإزالة الإعلانات المخالفة للمعايير مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.

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